Fedez pubblica gli audio di quando ha scoperto il cancro Ma Selvaggia Lucarelli non apprezza | “Esibizionismo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) “Buongiorno, non so perchè oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo il giorno in cui hodi avere un tumore al pancreas. Sto piangendo, piango di dolore e gioia“. Cosìha deciso di comunicare ai suoi follower, attraverso una Instagram story, la sua decisione dire glidelle conversazioni avute poco dopo averla malattia (è stato operato e tutto è andato per il meglio). “Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d’insegnamento. Perché l’essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio”, ha scritto. E nell’il rapper è disperato: “Non voglio morire… Ho paura di morire… i miei figli non si ...