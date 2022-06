(Di martedì 14 giugno 2022)ha fatto parte lo scorso anno del grosso taglio dei dipendenti in WWE. Ha raggiunto il suo picco in que di Wrestlemania 29 quando inaspettatamente mise al tappeto Chris Jericho ma probabilmente nonstate sfruttate al meglio le sue potenzialità nonostante una grande connessione con il pubblico. Dopo un breve periodo in NWA a marzo ha annunciato di staccare la spina per un po’ dal mondo del. In una recente intervista ha spiegato le motivazioni. Need a break “Odio Twitter e viil. Le mie parolestate completamente distorte. Non avevo mai detto di volermi ritirare definitivamente ma solo di prendermi un po’ di riposo. In estate mi operero’ a ginocchio ed avro’ il tempo per riprendermi e stare con la mia donna e i miei cani. Dopo la ...

Zona_Wrestling : #WWE Fandango: 'Vi dico perchè mi sono preso una pausa dal wrestling' - -

Fandango ha fatto parte lo scorso anno del grosso taglio dei dipendenti in WWE. Ha raggiunto il suo picco in que di Wrestlemania 29 quando inaspettatamente mise al tappeto Chris Jericho ma probabilmen ...