Elena Del Pozzo uccisa dalla madre | la ricostruzione del delitto - Cronaca - quotidiano net

(Di martedì 14 giugno 2022) L'ennesima vittima di infanticidio Catania, 14 giugno 2022 - La storia del rapimento fin da subito non aveva convinto. Martina Patti , ladiDelsi era presentata alla caserma dei ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - rosaroccaforte : RT @byoblu: Dopo una tragedia come quella che ha colpito la provincia di Catania, ci si chiede se si sarebbe potuta evitare. C'erano dei ca… - infoitinterno : Elena Del Pozzo, la nonna sulla madre-killer: 'Pensavamo fosse autistica', la testimonianza-choc -

... Piercarmine Sica, intervenendo nel corso della conferenza stampa presso la sedecomando provinciale di Catania di Piazza Verga, in merito al caso dila bimba uccisa dalla madre a ...Ventiquattro anni tutti e due e una relazione finita, nonostante l'arrivo di, 4 anni fa. Ma i ... Segno che le vite di Alessandro e Martina erano uscite dai binari della convivenza e'rispetto ...Alessandro e Martina. Ed Elena Del Pozzo. Quando i cronisti chiedono ai carabinieri di Catania quale sentimento, con quale disposizione d'animo la mamma di Elena, Martina Patti, ...Ha confessato di aver ucciso la figlia di 5 anni. Un colpo di scena nella vicenda della piccola Elena, uccisa dalla madre, secondo la confessione della madre, Martina Patti, 23 anni. Per lei sta per e ...