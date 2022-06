È stata trovata morta la bambina che sarebbe stata rapita nel Catanese

(Di martedì 14 giugno 2022) AGI - ÈElena, lachelunedì nel. Il corpo della piccola, che la madre ha raccontato essereportata via da un commando di uomini armati, è stato scoperto a ventiquattr'ore dal presunto sequestro. La donna aveva denunciato il sequestro ai carabinieri di Mascalucia: aveva raccontato che tre persone incappucciate l'avevano prelevata nel primo pomeriggio a Tremestieri etneo. Una notte di ricerche e interrogatori di parenti e conoscenti in caserma non ha dato esito fino al ritrovamento. . La, che avrebbe compiuto 5 anni a luglio,...

AGI - Èmorta Elena, la bambina che sarebberapita lunedì nel catanese. Il corpo della piccola, che la madre ha raccontato essereportata via da un commando di uomini armati, è stato ...La notizia del ritrovamento èconfermata dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro. La famiglia I genitori si sarebbero trasferiti a Mascalucia, nel catanese, 'solò da qualche anno e per tale ...La madre ieri aveva denunciato non la scomparsa ma il sequestro della figlia Persone armate l’hanno prelevata mentre era con me, avrebbe raccontato agli investigatori. Un rapimento avvenuto mentre la ...CATANIA – La notizia che non avremmo mai voluto dare, purtroppo, è stata confermata. La piccola Elena del Pozzo, la bimba di 5 anni rapita nel Catanese nella giornata di ieri, è stata trovata senza vi ...