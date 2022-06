Calcio | Udinese Marino rinnova | responsabile area tecnica fino al 2023

(Di martedì 14 giugno 2022) Per il 'direttore' il prossimo sarà l'11esimo campionato di Serie A a Udine UDINE - Avanti con Pierpaolo. L'ha annunciato "il rinnovo del contratto per un'ulteriore stagione sportiva" ...

Pubblicità

sportli26181512 : Udinese, il responsabile dell'area tecnica Marino rinnova al 2023: Lo annuncia il club friulano tramite un comunica… - sultanof96 : RT @Udinese_1896: Udinese Calcio e Pierpaolo Marino ancora insieme ?? Prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023 per il Responsabile… - Luxgraph : Udinese, Pierpaolo Marino rinnova per un altro anno - MonicaTox69 : Gli agenti di Udogie nella sede dell'Inter - TV7Benevento : Calcio: Udinese, Marino resta alla guida dell'area tecnica fino al 2023 - -

Udinese Blog

Per Pierpaolo Marino sarà, così, l'undicesimo campionato di Serie A in carriera con l'considerando anche le due precedenti esperienze in bianconero. Da parte di tutto il club, l'augurio di ...Dopo pranzo, l'agente di Destiny Udogie è entrato nella sede dell' Inter . Stefano Antonelli incontrerà Beppe Marotta e gli uomini mercato nerazzurri. Il giocatore dell'non interessa solo all'Inter, ma anche ad altre squadre italiane e straniere. Negli ultimi giorni, la sede nerazzurra è stata un continuo andirivieni di agenti. Marotta intende consegnare a ... Udinese, sotto con la nuova stagione | Udinese Blog Per il 'direttore' il prossimo sarà l'11esimo campionato di Serie A a Udine UDINE (ITALPRESS) - Avanti con Pierpaolo Marino. L'Udinese ha ..."Udinese Calcio è lieta di annunciare il rinnovo del contratto per un’ulteriore stagione sportiva di Pierpaolo Marino. Sarà ancora lui, dunque, alla guida dell’area tecnica del club bianconero fino al ...