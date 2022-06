Usa, sparatoria in un nightclub: 2 morti e 4 feriti (Di lunedì 13 giugno 2022) Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria in un nightclub nell’Indiana. Lo riferisce la polizia locale spiegando che gli agenti hanno risposto all’uomo che ha sparato questa notte a Gary, a sud est di Chicago. Le vittime sono un uomo di 34 anni, trovato senza vita dagli agenti vicino all’ingresso del Playo’s nightclub, e una donna di 26 anni uccisa all’interno del locale. Una delle quattro persone rimaste ferite versa in gravi condizioni, ha spiegato la polizia. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link. Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 giugno 2022) Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in seguito a unain unnell’Indiana. Lo riferisce la polizia locale spiegando che gli agenti hanno risposto all’uomo che ha sparato questa notte a Gary, a sud est di Chicago. Le vittime sono un uomo di 34 anni, trovato senza vita dagli agenti vicino all’ingresso del Playo’s, e una donna di 26 anni uccisa all’interno del locale. Una delle quattro persone rimaste ferite versa in gravi condizioni, ha spiegato la polizia. (fonte: Adnkronos) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.

