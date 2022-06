Serie C, finanzieri sorprendono bagarino prima di Palermo-Padova (Di lunedì 13 giugno 2022) Pochi minuti prima di Palermo-Padova, sfida decisiva per i playoff di Serie C che ha visto i rosanero guadagnarsi la promozione in B, alcuni agenti della Guardia di Finanza hanno sorpreso un bagarino all’esterno dello stadio Barbera. L’uomo stava vendendo dei biglietti a prezzi maggiorati, e la particolarità è che era in possesso di diverse fotocopie di un biglietto originale, vendendole poi come biglietto “unico”. Nel momento in cui è stato fermato, aveva con sé altre tre fotocopie di un biglietto relativo ad un posto in Curva Sud. All’uomo è stata contestata una sanzione per un importo che va dai 2.500 ai 10.000 euro, mentre ad un tifoso entrato allo stadio con un biglietto non a suo nome è stata comminata una multa tra i 100 e i 500 euro. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Pochi minutidi, sfida decisiva per i playoff diC che ha visto i rosanero guadagnarsi la promozione in B, alcuni agenti della Guardia di Finanza hanno sorpreso unall’esterno dello stadio Barbera. L’uomo stava vendendo dei biglietti a prezzi maggiorati, e la particolarità è che era in possesso di diverse fotocopie di un biglietto originale, vendendole poi come biglietto “unico”. Nel momento in cui è stato fermato, aveva con sé altre tre fotocopie di un biglietto relativo ad un posto in Curva Sud. All’uomo è stata contestata una sanzione per un importo che va dai 2.500 ai 10.000 euro, mentre ad un tifoso entrato allo stadio con un biglietto non a suo nome è stata comminata una multa tra i 100 e i 500 euro. SportFace.

