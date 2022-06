Serie B, un campionato incredibile nel 2022/23: chiamatela pure A2 (Di lunedì 13 giugno 2022) La vittoria del Palermo sul Padova alla fine della doppia finale dei Playoff di Serie C ha consegnato la promozione ai siciliani ufficializzando, anche, la conformazione della prossima Serie B 2022/23. Sarà un torneo competitivo e bellissimo animato da società forti e di tradizione: piazze passionali pronte a sfidarsi in una sorta di A2 che accenderà i fari e le curiosità di un pubblico vastissimo. Ecco la conformazione del prossimo campionato cadetto e le date d’inizio e fine della regular season. La conformazione della Serie B: le squadre e le date d’inizio del campionato cadetto Promosse di assoluto livello. Retrocesse dalla Serie A di storia e valore. Squadre interessanti e di tradizione che lo scorso anno non sono riuscite a compiere il grande salto restando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) La vittoria del Palermo sul Padova alla fine della doppia finale dei Playoff diC ha consegnato la promozione ai siciliani ufficializzando, anche, la conformazione della prossima/23. Sarà un torneo competitivo e bellissimo animato da società forti e di tradizione: piazze passionali pronte a sfidarsi in una sorta di A2 che accenderà i fari e le curiosità di un pubblico vastissimo. Ecco la conformazione del prossimocadetto e le date d’inizio e fine della regular season. La conformazione dellaB: le squadre e le date d’inizio delcadetto Promosse di assoluto livello. Retrocesse dallaA di storia e valore. Squadre interessanti e di tradizione che lo scorso anno non sono riuscite a compiere il grande salto restando ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il Palermo ha battuto il Padova 1-0, nella partita di ritorno della finale dei Playoff del campionato di calcio di… - SkySport : Serie B, le squadre al via del campionato nella stagione 2022/2023 #SkySport #SkySerieB #SerieB - Udinese_1896 : ?? ?????????? ?????????? ?? Il campo della #DaciaArena eletto dalla @SerieA come il migliore del campionato 2021-22 ???? Leggi… - GScopelliti : @CucchiRiccardo Un cammino altalenante durante la stagione ed una squadra che di certo non era stata costruita per… - fran_rom_corr : RT @DarioNardella: Il #Rugby fiorentino rialza la testa! Complimenti ai ragazzi di @FirenzeRugby31 per aver vinto il campionato ed essere r… -