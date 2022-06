Roberto Baggio elogia Lapadula | “Uno come lui sarebbe servito all’Italia”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 13 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoA brevissimo il Perù e Gianlucasi giocheranno la qualificazione ai prossimi mondiali nello spareggio in programma a Doha contro l’Australia (fischio d’inizio alle ore 20 italiane), ma nel frattempo sul capo del ‘bambino delle Ande’ è piovuta la benedizione di una leggenda. La leggenda del calcio italiano ha parlato al media peruviano Eurolatinos dispensando elogi per l’attaccante del Benevento: “servirebbe unolui, non si arrende mai, avrebbe fatto molto comodo a Mancini – ha dichiarato il ‘Divin Codino’ -. Il Perù è una squadra forte che si sta giocando la qualificazione. Spero che possa riuscire a ottenere il pass per il Qatar”. E’ in effetti un giorno importantissimo per il popolo peruviano che seguirà con ...