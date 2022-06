Referendum, lo sfogo di Calderoli: “Complotto per non far raggiungere il quorum” (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’esito del Referendum grida al Complotto il senatore bergamasco della Lega Roberto Calderoli. “Secondo me c’è stato un Complotto che ha agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa, affinché questo quorum non potesse essere raggiunto”. Calderoli non usa giri di parole durante la conferenza stampa convocata nella sede della Lega in via Bellerio a Milano: “Parlo innanzitutto dall’accettazione dei quesiti della Corte costituzionale che ha negato l’ammissione rispetto alla responsabilità diretta dei magistrati, quello che più aveva gradimento da parte del cittadino”. Il vicepresidente del Senato addossa “una certa responsabilità anche al governo – ha aggiunto – che a maggio aveva spinto affinché si approvasse la riforma Cartabia facendo venir meno tre dei quesiti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 13 giugno 2022) Dopo l’esito delgrida alil senatore bergamasco della Lega Roberto. “Secondo me c’è stato unche ha agito con singoli soggetti, magari non in forma associativa, affinché questonon potesse essere raggiunto”.non usa giri di parole durante la conferenza stampa convocata nella sede della Lega in via Bellerio a Milano: “Parlo innanzitutto dall’accettazione dei quesiti della Corte costituzionale che ha negato l’ammissione rispetto alla responsabilità diretta dei magistrati, quello che più aveva gradimento da parte del cittadino”. Il vicepresidente del Senato addossa “una certa responsabilità anche al governo – ha aggiunto – che a maggio aveva spinto affinché si approvasse la riforma Cartabia facendo venir meno tre dei quesiti ...

Pubblicità

Marilu4575 : @PaoloLeChat @elio_vito 6. Facciano un referendum su quello, e vedrete che il quorum lo raggiungono in 2 ore. Ok, s… - Antonio28651908 : E la Lamorgese si mette a pecora alle pretese delle ong, che con un ultimatum, danno sfogo ai loro reati di traffic… - Manlius81494648 : RITENGO CHE I REFERENDUM SIANO STATI CONCEPITI PER DAR LIBERO SFOGO AGLI EMULI DI BURLESQUE_ONI !!! NON ANDATE A… - Cristina6013 : La constatazione amichevole esiste dal 15 maggio 1978 e nel 2022 c'è gente che non la sa compilare, e dovremmo anda… - HojohClo : A parte questo sfogo, sono convinta che non siano quesiti da proporre per un referendum . Son cose che dovrebbero d… -