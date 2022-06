Musetti-Bublik in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di lunedì 13 giugno 2022) Lorenzo Musetti se la vedrà contro Alexander Bublik nel primo turno del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. Tra i due è il primo scontro diretto. Per il carrarino si tratta appena della terza apparizione sull’erba a livello di circuito maggiore. Dopo due sconfitte, per lui è giunto il momento di provare a rompere il ghiaccio anche su questa superficie. L’avversario non è dei più comodi. Il kazako infatti, grazie al suo gioco fatto di variazioni e servizi debordanti, rappresenta un osso duro per tutti su questo tipo di campi. Musetti dovrà approfittare dei possibili momenti di calo del suo avversario per cercare d’indirizzare in proprio favore una partita in cui partirà leggermente indietro nei pronostici secondo le previsioni dei bookmakers. In palio c’è un secondo turno contro uno tra la wild card ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 giugno 2022) Lorenzose la vedrà contro Alexandernel primo turno del torneo Atp 500 del. Tra i due è il primo scontro diretto. Per il carrarino si tratta appena della terza apparizione sull’erba a livello di circuito maggiore. Dopo due sconfitte, per lui è giunto il momento di provare a rompere il ghiaccio anche su questa superficie. L’avversario non è dei più comodi. Il kazako infatti, grazie al suo gioco fatto di variazioni e servizi debordanti, rappresenta un osso duro per tutti su questo tipo di campi.dovrà approfittare dei possibili momenti di calo del suo avversario per cercare d’indirizzare in proprio favore una partita in cui partirà leggermente indietro nei pronostici secondo le previsioni dei bookmakers. In palio c’è un secondo turno contro uno tra la wild card ...

