Michelle Hunziker replica al messaggio, “È praticamente impossibile”: botta e risposta infuocato (Di lunedì 13 giugno 2022) Michelle Hunziker manda indizi sui social network e l’aria si scalda: il dettaglio non è passato inosservato ai fan… Michelle-Hunziker-(Instagram)Si parla da tempo della vita privata di Michelle Hunziker perché dal periodo di separazione con il marito tutti cercano di capire quali siano state le cause. Si sa, nelle questioni private di coppia per quanto si cerchino spiegazioni, la verità la sapranno sempre e solo i diretti interessati. Anche questa volta si sono avute diverse spiegazioni, ma la verità non è mai venuta fuori. A quanto pare il matrimonio tentennava già da tempo, Trussardi preso con le sue cose, Michelle con tanti progetti e le bambine, qualcosa si era rotto definitivamente. Nonostante il dolore iniziale per la fine del matrimonio, ... Leggi su direttanews (Di lunedì 13 giugno 2022)manda indizi sui social network e l’aria si scalda: il dettaglio non è passato inosservato ai fan…-(Instagram)Si parla da tempo della vita privata diperché dal periodo di separazione con il marito tutti cercano di capire quali siano state le cause. Si sa, nelle questioni private di coppia per quanto si cerchino spiegazioni, la verità la sapranno sempre e solo i diretti interessati. Anche questa volta si sono avute diverse spiegazioni, ma la verità non è mai venuta fuori. A quanto pare il matrimonio tentennava già da tempo, Trussardi preso con le sue cose,con tanti progetti e le bambine, qualcosa si era rotto definitivamente. Nonostante il dolore iniziale per la fine del matrimonio, ...

