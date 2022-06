Meret-Napoli | le ultime sul rinnovo | la notizia dalla radio ufficiale

Pubblicità

manu67915486 : Per ora sembra il primo mercato di ancelotti al napoli che si parlava di benzema e di maria, per poi prendere meret… - rollcage76 : Cioè, alla fine resterebbe Meret? #Napoli - EnricoBattist : Sarà un campionato da infarto continuo. #Meret #Napoli - valenciache26 : RT @MGuardasole: Ciro Venerato a La Domenica Sportiva: '#Bremer attenzionato se #Koulibaly dovesse andare via: l'alternativa è Bailly. Fat… - MundoNapoli : Auriemma: “Il Napoli sta pensando a Sportiello come vice Meret” -

Ecco quanto evidenziato da CN24 : RinnovoEcco le parole di De Maggio: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...Una cifra che al momento ha frenato di fatto l'interesse della Fiorentina e anche delche sta cercando un vice -e non troverebbe conveniente spendere così tanto per un altro numero uno (...Non è anziano ma è esperto abbastanza per essere il sostituto di Meret nel caso in cui il nuovo titolare non fosse a disposizione. Il Napoli non si sbaglia a puntare su di lui. Ha solo 30 anni, ha ...Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato delle news non solo in merito allo scambio Fabian Ruiz-De Paul ed all’interesse per Deulofeu ma ha fatto anche due importanti annunci ...