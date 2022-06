(Di lunedì 13 giugno 2022) Il cantautore romano, in tour per raccontare l'album V, mescola sound tribali e musica elettronica, portando sulle riflessioni dei suoi viaggi intorno al mondo. E un canto femminista cileno per dire: «L’ho visto a casa: mamma ha lottato per studiare, per trovare un lavoro, e non capisco perché la sua vita debba valere meno di quella di mio padre»

Pubblicità

SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #Atp #Hertogenbosch E' l'olandese #VanRijthoven il primo finalista dopo la bella vittoria su… - federtennis : Stoccarda: rinviato l‘incontro tra #Musetti e Basilashvili, interrotto per pioggia sul 7-5 4-2 (30-0) in favore del… -

Vanity Fair Italia

... commentando il suo andamento nel torneo: 'Adriangioca molto belle qui, in alcuni ... Non potevano poi mancare parolesuo prossimo avversario, la sorpresa Van Rijthoven: 'L'ultima volta ...Contro Adrian- curiosamente il primo avversario mai affrontato sui prati nel circuito ... in ambo i casi, ma evita comunque il jeu decisif e griffa7 - 5 7 - 5 il terzo successo ... Mannarino: «Sul palco per sradicare la mascolinità tossica» In alternativa anche Sportface.it seguirà l’incontro di primo turno tra Seppi e Mannarino. Seppi-Mannarino in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp S-Hertogenbosch 2022. by Enrico Ricciulli.La morte di Gianni Clerici, arrivata ieri a 91 anni nella sua villa a Bellagio sul lago di Como, non ha lasciato indifferente il mondo del tennis mondiale e non solo, con tanti personaggi importanti c ...