Pubblicità

PianetaMilan : #Lille, si attende la decisione della DNCG: ecco quando dovrebbe arrivare #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Lille, il verdetto del DNCG sui conti dovrebbe arrivare domani sera: Il Lille attende la decisione del DNCG (Direct… - GennaroSpinaa : @Brunoyz98 Origi viene a fare le visite tra 10 giorni circa, Renato si attende il cda del Lille credo - tony62550278 : RT @il_legge: #calciomercato #milan: Sven #Botman vuole solo i rossoneri! Il centrale rifiuta ogni offerta del #Newcastle e attende #Maldin… - marco_mennini : RT @il_legge: #calciomercato #milan: Sven #Botman vuole solo i rossoneri! Il centrale rifiuta ogni offerta del #Newcastle e attende #Maldin… -

Milan News

... il Newcastle è pronto a dare un ultimatum alrispetto all'ultima offerta presentata. Il club ... Ora non resta cheil prossimo capitolo di questa lunga storia di calciomercato....l'ok della nuova proprietà per imbastire le trattative già avviate. Per quanto concerne la difesa, il club rossonero ha tutta l'intenzione di puntare su Sven Botman , il gioiellino delBisogna aspettare la situazione del Lille: la decisione della DNCG arriverà nella prossima settimana e si attende anche l'arrivo eventuale del nuovo allenatore Fonseca. MilanNews.it. foto di ...Prosegue la telenovela che vede protagonista Sven Botman. È in corso un duello di mercato decisamente acceso tra il Newcastle e il Milan. Ma entrambi i club non stanno apprezzando l’atteggiamento avut ...