Gli exit poll delle Amministrative: Tommasi avanti a Verona, Bucci verso la riconferma a Genova (Di lunedì 13 giugno 2022) I dati attuali vanno presi con le classiche pinze: non si tratta, infatti, di prime proiezioni su dati consolidati, ma dei classici exit poll sulle elezioni Amministrative. Lo spoglio negli oltre 900 Comuni chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali inizierà solamente al termine del (vano) scrutinio del Referendum Giustizia e, comunque, non prima delle ore 14 di oggi, martedì 13 giugno. Ma dalle prime indicazioni arrivano “risultati” che, per storia, sembrano essere alquanto sorprendenti, come il caso di Damiano Tommasi a Verona. exit poll Amministrative, Tommasi avanti a Verona e Bucci a Genova L’ex centrocampista (ed ex Presidente ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 13 giugno 2022) I dati attuali vanno presi con le classiche pinze: non si tratta, infatti, di prime proiezioni su dati consolidati, ma dei classicisulle elezioni. Lo spoglio negli oltre 900 Comuni chiamati al voto per eleggere sindaci e consiglieri comunali inizierà solamente al termine del (vano) scrutinio del Referendum Giustizia e, comunque, non primaore 14 di oggi, martedì 13 giugno. Ma dalle prime indicazioni arrivano “risultati” che, per storia, sembrano essere alquanto sorprendenti, come il caso di DamianoL’ex centrocampista (ed ex Presidente ...

