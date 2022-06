(Di lunedì 13 giugno 2022) Una fila dicostrette a fermarsi per unasulla via Appia, tra, Aversa e Sant’Antimo. Tre in un sol colpo. E’ quanto documentato da un video pubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.: diverseA inviare il filmato al politico un cittadino che la notte L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Pubblicità

Teleclubitalia.it

... Lundorfl'intervento e successivamente atterra Haavi in area di rigore. L'arbitro non ha ...si addormenta in mezzo al campo e perde un pallone sanguinosissimo grazie alla pressione died ...... con il quale era in compagnia, viene trasportato al vicino ospedale "San Giuliano" diin ... nella mattinata del 9 marzo, ma ancora adesso quellasul marciapiede non è stata ... Giugliano, buca killer sull’Appia: sfilza di auto danneggiate. “Le forze dell’ordine non vengono” SERIE D - I giallorossi espugnano 1 a 0 il Piola grazie al gol di Sbaffo e mercoledì sfidano Giugliano per il tricolore La Recanatese vola in finale della Poule Scudetto. I leopardiani sbancano 1-0 il ...