Gabriele Marchetti | parla dopo l’incidente a Ciao Darwin | “Bonolis? Mai cercato”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) Il concorrente è rimasto tetaraplegicoun incidente Aveva fatto scalpore la vicenda di, rimasto tetraplegicoaver partecipato al gioco dei rulli nella trasmissione Mediaset “”.anni ha rotto il silenzio e ha deciso di raccontare la sua tragedia a “Corriere della Sera”: «Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto». Era il 2019 e da allora non ha sentito nemmenoo qualcuno del programma se non sporadicamente: «Paolonon mi ha maiper sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato – e poi – soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la ...