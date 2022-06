Evento raro ed eccezionale in Italia: accadrà tra poche ore. Cresce l’attesa (Di lunedì 13 giugno 2022) L’Evento tanto atteso sta per arrivare, mancano pochi giorni alla Superluna delle fragole e i più appassionati non vedono l’ora. L’Evento tanto atteso sta per tornare, manca sempre meno e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 13 giugno 2022) L’tanto atteso sta per arrivare, mancano pochi giorni alla Superluna delle fragole e i più appassionati non vedono l’ora. L’tanto atteso sta per tornare, manca sempre meno e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

gianlonostro : Un evento più unico che raro: a Villafranca Sicula (Agrigento) i due candidati sindaco ottengono entrambi 518 voti. Scatta il riconteggio. - ValerioTesorie1 : @beatriceeporzio Mortacci, sei così disperata per la maturità che sei addirittura entrata su Twitter. Raro come evento - natzslvski : @claratomie Io ho una visione tutta mia sulle relazioni di oggi e non credo che nel 21esimo secolo esista il vero a… - IC_via_Dante : RT @elisabethmiglio: @IC_via_Dante Rassegna G. PELOSO IL NOSTRO ISTITUTO HA RESO OMAGGIO AD UN GRANDE MUSICISTA Peter Lukas Graf con due b… - elisabethmiglio : @IC_via_Dante Rassegna G. PELOSO IL NOSTRO ISTITUTO HA RESO OMAGGIO AD UN GRANDE MUSICISTA Peter Lukas Graf con du… -