Elezioni ad Arzago | da Riva a Rivabene | “Vittoria netta e nel segno della continuità”

(Di lunedì 13 giugno 2022)d’Adda. Con quasi il 75% dei voti, Ugobene è stato eletto sindaco add’Adda. Una, senza discussioni, quella ottenuta contro lo sfidante Stefano De Caro. Un risultato inaspettato anche per lo stesso 67enne: “È un dato molto buono – il commento dibene – che attesta l’ottimo lavoro svolto in questi 15 anni dalla nostra lista sotto la guida di Gabriele“. “Numeri del genere li registravamo solo con lo stesso. Possiamo dire che la gente ha scelto il rinnovamento nella. La nuova lista è formata per la metà di gente del vecchio gruppo, mentre gli altri sono nuovi. Tra loro tre giovani, che hanno preso molti voti. Questo è buon”. Dopo i ...

Il Sussidiario.net

Il prossimo 12 giugno i cittadini di ben diciassette Comuni bergamaschi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco:d'Adda, Averara, Blello, Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Carona, Cisano Bergamasco, Curno, Fornovo San Giovanni, Gandino, Leffe, Mozzo, Nembro, Solto Collina, Sovere, Villa d'Adda e Villongo. ...Il prossimo 12 giugno i cittadini di ben diciassette Comuni bergamaschi saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco:d'Adda, Averara, Blello, Brembate Sopra, Calusco d'Adda, Carona, Cisano Bergamasco, Curno, Fornovo San Giovanni, Gandino, Leffe, Mozzo, Nembro, Solto Collina, Sovere, Villa d'Adda e Villongo. ... “ARZAGO D'ADDA”, Risultati Elezioni Comune “ARZAGO D'ADDA” del 12 Giugno 2022: diretta elezioni “ARZAGO D'ADDA”, tutti i voti elezione in tempo reale per elezione sindaco Comune di “ARZAGO D'ADDA” Bergamo, 13 giugno 2022 - E' iniziato alle 14 di oggi lo spoglio delle schede elettorali nei 17 Comuni della Bergamasca interessati dal voto delle amministrative. Tre i ribaltoni: a Brembate di Sopra ...È Ugo Rivabene (lista Paese Nuovo) il nuovo sindaco di Arzago d'Adda. Consigliere uscente, raccoglie l'eredità di lungo corso del sindaco uscente Gabriele Riva ...