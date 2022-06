Crosetto svela il bluff sulle auto elettriche: così si finanzia la guerra di Putin (Di lunedì 13 giugno 2022) “Le auto elettriche non finanziano la guerra di Putin? Sbagliato, ecco la verità”. Guido Crosetto smonta uno dei cavalli di battaglia della transizione ecologica, quella che secondo il ministro Roberto Cingolani sarà “un bagno di sangue”, soprattutto nel settore dell'automotive considerando che le vetture a benzina e gasolio dal 2035 non potranno più essere prodotte come ha deciso l'UE. Leonardo Becchetti, professore universitario a Roma, ha scritto su Twitter: “Chi ha auto ibride, plug-in, elettriche fa a meno del pieno di benzina, non paga il bollo, non paga le strisce blu… Inquina di meno… E finanzia meno Putin… Avanti verso l'indipendenza energetica”. Ebbene, Guido ... Leggi su iltempo (Di lunedì 13 giugno 2022) “Lenonno ladi? Sbagliato, ecco la verità”. Guidosmonta uno dei cavalli di battaglia della transizione ecologica, quella che secondo il ministro Roberto Cingolani sarà “un bagno di sangue”, soprattutto nel settore dell'motive considerando che le vetture a benzina e gasolio dal 2035 non potranno più essere prodotte come ha deciso l'UE. Leonardo Becchetti, professore universitario a Roma, ha scritto su Twitter: “Chi haibride, plug-in,fa a meno del pieno di benzina, non paga il bollo, non paga le strisce blu… Inquina di meno… Emeno… Avanti verso l'indipendenza energetica”. Ebbene, Guido ...

Pubblicità

bancijumping : RT @tempoweb: Guido #Crosetto svela il bluff sulle #auto elettriche: così si finanzia la guerra di Vladimir #Putin @giadina_grisu #gas #car… - tempoweb : Guido #Crosetto svela il bluff sulle #auto elettriche: così si finanzia la guerra di Vladimir #Putin @giadina_grisu… - Sntgvn : RT @Comemigirano: Ok, @GuidoCrosetto i servizi fanno cose non tanto legali è non vanno dette in giro. Ok anche che attenzionare qualcuno n… - Comemigirano : Ok, @GuidoCrosetto i servizi fanno cose non tanto legali è non vanno dette in giro. Ok anche che attenzionare qual… -