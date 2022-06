Citroën C5 Aircross | la prova de Il Fatto it – Più grinta | ma con comodità – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 giugno 2022) Da tempo un bestseller, la C5si è rifatta il trucco per essere ancora tra le preferite dagli italiani nel segmento C-suv. Ovvero quello degli sport utility di taglia media, che vale il 20% del mercato totale:, con C5, ne copre il 5%. I designer si concentrati molto sul frontale, rendendo la sbarazzina francese ancora più muscolosa, con un muso massiccio e dinamico. Sia nella fanaleria anteriore che in quella posteriore spicca la nuova firma ottica identificativa del brand. Fianchi alti, posteriore possente con un portellone del bagagliaio di dimensioni generose: da 580 a 720 litri per le versioni con motore termico, da 460 a 600 per la ibrida plug-in. Nell’abitacolo cuciture a contrasto su tessuti armoniosi e piacevoli al tatto e assemblaggi precisi. Ridisegnato il tunnel centrale: più pulito e ...