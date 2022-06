‘Ciao Darwin’, concorrente paralizzato dopo incidente: “Bonolis non mi ha mai cercato” (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’incidente a ‘Ciao Darwin’ che lo ha reso tetraplegico, racconta dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ la sua tragedia e come la sua vita sia cambiata dopo la caduta sui rulli durante la prova del ‘Genodrome’. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto”, dice, sottolineando che “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”. “Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”, precisa l’uomo. La sua ... Leggi su italiasera (Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Gabriele Marchetti rompe il silenzio e, a tre anni dall’che lo ha reso tetraplegico, racconta dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ la sua tragedia e come la sua vita sia cambiatala caduta sui rulli durante la prova del ‘Genodrome’. “Prima di quel giorno ero un uomo che faceva mille cose. Adesso per me è finito tutto”, dice, sottolineando che “Paolonon mi ha maiper sapere come sto. Neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato”. “Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti”, precisa l’uomo. La sua ...

Pubblicità

Bigalfry : «Io, rimasto tetraplegico dopo “Ciao Darwin”. Paolo Bonolis? In questi anni non mi ha mai cercato» - tempoweb : Paralizzato dopo #CiaoDarwin, le dure parole di Gabriele #Marchetti per #Bonolis. 'Per me è tutto finito' #rulli… - italiaserait : ‘Ciao Darwin’, concorrente paralizzato dopo incidente: “Bonolis non mi ha mai cercato” - StraNotizie : 'Ciao Darwin', concorrente paralizzato dopo incidente: 'Bonolis non mi ha mai cercato' - fisco24_info : 'Ciao Darwin', concorrente paralizzato dopo incidente: 'Bonolis non mi ha mai cercato': (Adnkronos) - Gabriele Marc… -