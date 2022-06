Chi perde e chi vince. Amministrative con vista su Palazzo Chigi (Di lunedì 13 giugno 2022) Amministrative con vista sulle elezioni politiche. Le elaborazioni del voto nei 971 comuni e per il buco nell’acqua del mancato quorum dei referendum sulla giustizia, delineano scenari abbastanza nitidi. Nel centrodestra Giorgia Meloni è in fuga verso il traguardo di Palazzo Chigi e con Fratelli d’Italia ha staccato al sud al centro e soprattutto al nord la Lega di Matteo Salvini, mentre Forza Italia grazie al successo del sindaco uscente di Genova, Bucci, e all’apporto assicurato a Lagalla a Palermo e a Biondi all’Aquila, riesce a restare a ruota. Il Pd tiene e evidenzia il ruolo di catalizzatore dei voti dei 5 Stelle della sinistra. Visto in prospettiva il campo largo tuttavia non decolla affatto, perché i grillini sono riusciti a perdere più voti di quanto ne prevedessero i sondaggi. Mentre a ... Leggi su formiche (Di lunedì 13 giugno 2022)consulle elezioni politiche. Le elaborazioni del voto nei 971 comuni e per il buco nell’acqua del mancato quorum dei referendum sulla giustizia, delineano scenari abbastanza nitidi. Nel centrodestra Giorgia Meloni è in fuga verso il traguardo die con Fratelli d’Italia ha staccato al sud al centro e soprattutto al nord la Lega di Matteo Salvini, mentre Forza Italia grazie al successo del sindaco uscente di Genova, Bucci, e all’apporto assicurato a Lagalla a Palermo e a Biondi all’Aquila, riesce a restare a ruota. Il Pd tiene e evidenzia il ruolo di catalizzatore dei voti dei 5 Stelle della sinistra. Visto in prospettiva il campo largo tuttavia non decolla affatto, perché i grillini sono riusciti are più voti di quanto ne prevedessero i sondaggi. Mentre a ...

