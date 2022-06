Chi è Luca Daffrè? Età, fidanzata e Instagram (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Luca Daffrè, la biografia, la vita privata, la sua carriera attraverso Temptation Island, Uomini e donne fino all’Isola dei famosi. Chi è Luca Daffrè Nome e Cognome: Luca DaffrèData di nascita: è nato nel 1995Luogo di Nascita: TrentoEtà: 27 anniAltezza: 1,86 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencerfidanzata: Luca è singleFigli: Luca non ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 13 giugno 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, la biografia, la vita privata, la sua carriera attraverso Temptation Island, Uomini e donne fino all’Isola dei famosi. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: è nato nel 1995Luogo di Nascita: TrentoEtà: 27 anniAltezza: 1,86 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modello e influencerè singleFigli:non ha L'articolo proviene da Novella 2000.

