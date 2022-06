Chi comanda in Russia? (Di lunedì 13 giugno 2022) La presidenza Biden ha scommesso sull’afghanizzazione dell’Ucraina nella speranza-aspettativa che questo teatro di guerra possa rivelarsi, a posteriori, la tomba dell’era putiniana – per implosione o esplosione – ed un intralcio, per riflesso indiretto, ai sogni egemonici del rinato Impero celeste – che dall’asse adamantino con la Russia trae linfa vitale. La convinzione generale, come InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 13 giugno 2022) La presidenza Biden ha scommesso sull’afghanizzazione dell’Ucraina nella speranza-aspettativa che questo teatro di guerra possa rivelarsi, a posteriori, la tomba dell’era putiniana – per implosione o esplosione – ed un intralcio, per riflesso indiretto, ai sogni egemonici del rinato Impero celeste – che dall’asse adamantino con latrae linfa vitale. La convinzione generale, come InsideOver.

Pubblicità

SimoneAlliva : Il padre per la destra è capofamiglia e se è capo vuol dire che comanda e chi sta sotto obbedisce. La destra che ha… - super_caz : @GuidoCrosetto La farà salire. E visto che non credo nella teoria che chi gestisce la politica monetaria sia un com… - sereevotano11 : “Strega comanda colore” di Chiara Tagliaferri è un romanzo consigliato a chi ha sempre sognare di scappare dalla pr… - milan_oltrepo : RT @donmatteo___: CALCIO #2 Il Milan ha vinto lo scudetto, l'Inter la Coppa Italia e Supercoppa, uno è nato prima, ma l'altro non è mai st… - Eros70183028 : @battitomilan7 Lollo ma sai benissimo in Italia chi comanda Eddai -