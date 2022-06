BMW M2 - Svelati nuovi dettagli in attesa del debutto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 13 giugno 2022) La BMW torna a parlare della nuova M2 mostrando un prototipo da diverse angolazioni impegnato nei test in pista al Salzburgring. La coupé è protetta dalle pellicole, ma sono chiaramente visibili gli elementi fondamentali del design: ildella vettura è fissato per il mese di ottobre, ma i clienti potranno ritirarla nelle concessionarie solo a partire da aprile 2023. Veloce come la CS e solo a trazione posteriore. Le affermazioni della Casa tedesca, che proprio nel 2022 festeggia i 50 anni del reparto M, sono decisamente importanti: la nuova M2 avrà prestazioni paragonabili a quelle della M2 CS della generazione uscente, ponendosi, dunque, come arma ideale per aggredire i cordoli senza patemi. Allo stesso tempo, l'auto rimarrà un riferimento per l'uso su strada e i clienti potranno nuovamente scegliere tra due varianti: il motore sei cilindri, derivato da quelli ...