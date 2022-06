Pubblicità

Agenzia ANSA

L'internazionale di, in Iraq, ha sospeso oggi le attività a causa di una nuova tempesta di sabbia, la decima nell'arco di meno di due mesi. Lo riferiscono media iracheni, secondo cui ...... il generale iraniano fautore dell'espansionismo di Teheran nella regione, rimasto ucciso in un attacco con droni Usa nel gennaio 2020 presso l'di, in Iraq. Israele ha accusato a ... Aeroporto di Baghdad chiuso per una tempesta di sabbia - Asia L'aeroporto internazionale di Baghdad, in Iraq, ha sospeso oggi le attività a causa di una nuova tempesta di sabbia, la decima nell'arco di meno di due mesi. (ANSA) ...Jim Fitton era stato arrestato lo scorso 20 marzo in aeroporto a Baghdad dopo che le forze di sicurezza avevano trovato nei suoi bagagli dei reperti risalenti a duecento anni fa ...