(Di domenica 12 giugno 2022)è diventato un midcard heel di SmackDown da quando si è unito all’ex acerrimo rivale Kevin Owens qualche anno fa. Da allora ha vinto l’Intercontinental Championship e si è schierato con personaggi come Shinsuke Nakamura e la Bloodline. Sebbene sia diventato un heel affidabile per la compagnia, molti fan dell’era nero-oro di NXT ricordano ancora il suo work come babyface perdente. Ora sembra chepossa tornare in quella direzione. Probabili scenari La WWE ha recentemente caricato un video dell’interazione dicon la Bloodline. Per settimane ha cercato di entrare nelle grazie di Roman Reigns e della sua famiglia. Tuttavia, è chiaro che la stable non vuole avere nulla a che fare con lui, nonostante i suoi sforzi per dimostrare di essere un membro affidabile del gruppo. Il video non mostra ...

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Sami Zayn si sta preparando a un grande cambio di gimmick? - - SpazioWrestling : WWE: Sami Zayn subirà presto un cambio di personaggio? *RUMOR* #SamiZayn #WWE - IsolaWrestling : LA WWE FORSE STA PREPARANDO SAMI ZAYN PER UN GRANDE CAMBIAMENTO DI PERSONAGGIO -

Zona Wrestling

Per la tappa tedesca di Leipzig, invece, è stato annunciato un match tra l'ex star di NXT Gunther eZayn. Annunciata anche la presenza dell'exChampion Bobby Lashley, delle Women's Tag Team ...Bobby Lashley batte Omos Lo scontro tra colossi ha visto l'exChampion vittorioso grazie a un ... Anything Goes Match: Johnny Knoxville batteZayn Un misto tra gli Hardcore Match vecchio stile ... WWE: Sami Zayn si sta preparando a un grande cambio di gimmick Da diverso tempo ormai siamo abituati a vedere una versione heel di Sami Zayn. Le cose però potrebbero presto cambiare, proprio come tutto il personaggio di Sami. Nelle ultime settimane infatti abbiam ...Roman Reigns will put his Undisputed WWE Universal Championship on the line against Riddle on next Friday's SmackDown.