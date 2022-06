«Una follia la mascherina per votare…» | la gaffe di Giorgia Meloni | scopre al seggio che non è obbligatoria – Il video

(Di domenica 12 giugno 2022) Almeno nei seggi elettorali non c’era l’obbligo di indossare la. Una norma introdotta nell’aggiornamento dello scorso 11 maggio sul Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle elezioni e del referendum del 12 giugno, ribadita da una circolare del Viminale. La notizia però che fosse solo «fortemente raccomandata» era sfuggita alla leader di Fratelli d’Italia,, che arrivata ala Roma per votare si è lamentata mentre indossava la: «Una». I fotografi e i suoi collaboratori però le hanno fatto notare che indossarla era solo facoltativo. Anche nelinfatti c’era chi non aveva mascherine addosso, manel dubbio ha deciso comunque di tenerla. June 12, 2022 Leggi ...

Pubblicità

teatrolafenice : Richard Strauss amava alla follia le Alpi. Aveva anche una casa a Garmisch. Questo amore diventò la celeberrima 'Si… - fattoquotidiano : ALAN SORRENTI “Amavo la mia follia: offrii una canna a Nino Manfredi. E l’incontro con Battiato...” [L'INTERVISTA -… - UnioneSarda : #PrimaPagina #12giugno #Sardegna - La rivolta dei sindaci davanti al maxi-piano fra i comuni di #Serrenti, #Sanluri… - diseeloconejo : @ireninax esatto, è una follia - veroniketta_p : @believeinmusic_ @stoapiagne Ma che discorso è scusa ??! Io amo Vasco “ alla follia “ da sempre e non mi sento cret… -

la Repubblica

Entra nella scuola e la prima cosa che fa si lamenta (inutilmente): "E'la mascherina al seggio!". Voto con polemica per la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che a metà mattinata, mascherina sul viso, a metà mattinata si è recata alle urne nella ......scienziato che " da solo con il figlio " tenta di riprodurre le condizioni del Pleistocene inzona remota della Siberia per contrastare lo scioglimento del permafrost. Quella che sembra... Giorgia Meloni:" Una follia la mascherina al seggio!". Ma non sa che non è obbligatoria La leader di FdI Giorgia Meloni ha votato questa mattina a Roma per il referendum sulla giustizia, lamentandosi della mascherina ..."Ah non è obbligatoria" Giorgia Meloni entra al seggio e si lamenta della mascherina. Salvo scoprire poco dopo che è solo raccomandata. Guardate [VIDEO] ...