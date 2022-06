Trattativa Mertens, non solo la Roma su di lui: il belga nel mirino di un club spagnolo (Di domenica 12 giugno 2022) Continua a tenere banco in casa Napoli la telenovela legata al futuro di Dries Mertens. L’attaccante belga, che ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno, non ha ancora rinnovato con gli azzurri. Nonostante ciò la priorità del bomber principe della storia azzurra sembrerebbe essere la permanenza in azzurro; motivo per il quale, ad oggi, non ha ancora accordi con altre società. La qualità e l’esperienza di Mertens attirano su di sé, ovviamente, gli occhi di tanti club. Oltre all’interessamento della Lazio, anche la Roma sembrerebbe in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Ciro. La Trattativa sarebbe in stallo a causa delle richieste del belga e dello scetticismo di Mourinho, restio a causa dell’età di Mertens. NAPLES, ITALY – ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 12 giugno 2022) Continua a tenere banco in casa Napoli la telenovela legata al futuro di Dries. L’attaccante, che ha il contratto in scadenza con il Napoli il 30 giugno, non ha ancora rinnovato con gli azzurri. Nonostante ciò la priorità del bomber principe della storia azzurra sembrerebbe essere la permanenza in azzurro; motivo per il quale, ad oggi, non ha ancora accordi con altre società. La qualità e l’esperienza diattirano su di sé, ovviamente, gli occhi di tanti. Oltre all’interessamento della Lazio, anche lasembrerebbe in corsa per accaparrarsi le prestazioni di Ciro. Lasarebbe in stallo a causa delle richieste dele dello scetticismo di Mourinho, restio a causa dell’età di. NAPLES, ITALY – ...

