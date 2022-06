Traffico Roma del 12-06-2022 ore 08:30 (Di domenica 12 giugno 2022) Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione sulla Roma-firenze Attenzione Un incidente tra Ponzano Romano e la diramazione Roma nord andando verso Roma possibili rallentamenti in città per un incidente avvenuto in precedenza sono state chiuse le corsie centrali di via Cristoforo Colombo da via Georgofili in direzione del centro Eda via ginocchi andando verso il raccordo si sta svolgendo in queste ore una gara podistica sulle strade di Casal Monastero fino alle 11 limitata la linea 404 diretta d’argentella che termina la corsa in via Belmonte Sabina questa sera secondo appuntamento con Vasco Rossi al Circo Massimo chiuse diverse strade e già inviate 9 linee bus altre otto linee saranno deviati dalle 14 quando chiuderanno al Traffico altre strade e poi dalle 21 chiusa la stazione ... Leggi su romadailynews (Di domenica 12 giugno 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione sulla-firenze Attenzione Un incidente tra Ponzanono e la diramazionenord andando versopossibili rallentamenti in città per un incidente avvenuto in precedenza sono state chiuse le corsie centrali di via Cristoforo Colombo da via Georgofili in direzione del centro Eda via ginocchi andando verso il raccordo si sta svolgendo in queste ore una gara podistica sulle strade di Casal Monastero fino alle 11 limitata la linea 404 diretta d’argentella che termina la corsa in via Belmonte Sabina questa sera secondo appuntamento con Vasco Rossi al Circo Massimo chiuse diverse strade e già inviate 9 linee bus altre otto linee saranno deviati dalle 14 quando chiuderanno alaltre strade e poi dalle 21 chiusa la stazione ...

