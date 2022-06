Schianto in pullman per la Nazionale: il campione operato al cervello (Di domenica 12 giugno 2022) Paura in Nations League. Uno dei bus della Nazionale di calcio della Bulgaria, impegnata oggi 12 giugno 2022, a Tbilisi, contro la Georgia, è rimasto coinvolto in un incidente. Secondo quanto riportato dai media locali uno dei calciatori, Todor Nedelev, ha riportato una lesione cerebrale. Necessaria un’operazione di oltre due ore. (continua a leggere dopo le foto) Incidente stradale a Tblisi per uno dei due pullman che portava in albergo i giocatori della Nazionale della Bulgaria, che dovrà misurarsi oggi contro la Georgia. Ad avere la peggio Todor Nedelev, 29enne, di ruolo centrocampista, che è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Un’operazione importante che è durata oltre due ore. “L’operazione di Todor Nedelev dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto la nostra Nazionale a Tbilisi è andata bene. Il ... Leggi su tvzap (Di domenica 12 giugno 2022) Paura in Nations League. Uno dei bus delladi calcio della Bulgaria, impegnata oggi 12 giugno 2022, a Tbilisi, contro la Georgia, è rimasto coinvolto in un incidente. Secondo quanto riportato dai media locali uno dei calciatori, Todor Nedelev, ha riportato una lesione cerebrale. Necessaria un’operazione di oltre due ore. (continua a leggere dopo le foto) Incidente stradale a Tblisi per uno dei dueche portava in albergo i giocatori delladella Bulgaria, che dovrà misurarsi oggi contro la Georgia. Ad avere la peggio Todor Nedelev, 29enne, di ruolo centrocampista, che è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Un’operazione importante che è durata oltre due ore. “L’operazione di Todor Nedelev dopo il grave incidente stradale che ha coinvolto la nostraa Tbilisi è andata bene. Il ...

