Oroscopo Paolo Fox 13 Giugno 2022 | tutto quello che ci riservano le stelle per oggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 12 giugno 2022)Fox 13. Ecco un altro Lunedì.. Il weekend è appena finito. Ma non bisogna iniziare la giornata con tristezza, anzi. Non siete curiosi di sapere come andrà? Come sempre ci saranno alcuni segni più fortunati nel lavoro, altri in amore. A rispondere a queste domande ci penserà il miticoFox, che come sempre su DiPiùTv ha fornito tutte le anticipazioni, segno per segno. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e previsioni PrevisioniFox: Ariete, Toro e GemelliFox Ariete: una giornata che parte decisamente con il piede giusto, godetevi la domenica. Il lavoro andrà andrà meglio da ...