Lega Navale di Riposto aderisce al Vela Day

La Lega Navale di Riposto ha aderito all'iniziativa Vela Day, un appuntamento organizzato dalla Federazione Italiana Vela, in collaborazione con Kinder Joy of Moving, per promuovere la cultura del mare e dello sport. Lega Navale di Riposto, tanti giovani e non solo al Vela Day E' stato divertente per i ragazzi, accompagnati da genitori, assistere a delle lezioni di Vela e soprattutto conoscere grazie agli esperti velisti soci della Lega Navale Italiana, tutti gli elementi della barca e le loro funzioni. I giovani ospiti sono stati ricevuti a bordo della barca sociale "Lady Marianna",dal presidente della Lega Navale di Riposto, Giuseppe ...

