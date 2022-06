Kairi Sane | “Vince McMahon mi ha detto che posso tornare in WWE quando voglio”

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 12 giugno 2022) Il Chairman della WWEha proposto adinella compagnia, come ha dichiarato l’ex NXT Women’s Champion.si è separata dalla federazione nel dicembre 2021. Dopo la sua uscita come wrestler, ha lavorato come ambasciatrice della WWE. Laha recentemente parlato con Entamenext e si è aperta sul suo rapporto con Mr.. Ha dichiarato chele ha offerto la possibilità dinella compagnia se fosse stata interessata. L’attrice ha inoltre espresso parole di elogio nei confronti del Chairman. Le sue parole “Penso che sia molto insolito.ha sorriso e ha: ‘Se vuoi, torna in America ...