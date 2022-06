Incidente a Castiglione della Pescaia, il campione di beach tennis Damiano Rosichini tra i feriti gravi: è in rianimazione (Di domenica 12 giugno 2022) Incidente tra due auto la scorsa notte a Castiglione della Pescaia (Grosseto). Ad avere la peggio sono stati quattro diciannovenni a bordo di uno dei due veicoli: due sono finiti in codice... Leggi su ilmattino (Di domenica 12 giugno 2022)tra due auto la scorsa notte a(Grosseto). Ad avere la peggio sono stati quattro diciannovenni a bordo di uno dei due veicoli: due sono finiti in codice...

