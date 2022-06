Covid oggi Toscana | 1 035 nuovi contagi | bollettino 12 giugno

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono 1.035 ida Coronavirus, 122022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri non c’è stato alcun morto per cui il numero delle vittime da inizio pandemia nella Regione resta fermo a 10.126 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.432 tamponi molecolari e 5.606 antigenici rapidi. I ricoverati sono 197, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 13 in terapia intensiva, un numero stabile rispetto a ieri. Tra le province con il maggior numero dirispetto a ieri Firenze a 268, Prato a 40, Pistoia a 82, Massa-Carrara a 66, Lucca, Pisa a 162, Livorno a 111, Arezzo a 73, Siena a 64 e Grosseto a 60. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...