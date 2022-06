Calciomercato Lazio, per Carnesecchi decisiva la percentuale di rivendita (Di domenica 12 giugno 2022) Calciomercato Lazio, l’inserimento della percentuale sulla futura rivendita decisiva per il possibile acquisto di Carnesecchi Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’inserimento di una percentuale sulla futura rivendita (circa il 20%) potrebbe essere la chiave per sbloccare l’arrivo di Carnesecchi alla Lazio. L’intesa sulla formula, prestito con obbligo di riscatto, è stata trovata, ma manca con l’Atalanta, chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro, quella sulla valutazione del cartellino. La percentuale sulla futura rivendita potrebbe mettere d’accordo tutte le parti in causa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022), l’inserimento dellasulla futuraper il possibile acquisto diCome riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’inserimento di unasulla futura(circa il 20%) potrebbe essere la chiave per sbloccare l’arrivo dialla. L’intesa sulla formula, prestito con obbligo di riscatto, è stata trovata, ma manca con l’Atalanta, chiede tra i 12 e i 15 milioni di euro, quella sulla valutazione del cartellino. Lasulla futurapotrebbe mettere d’accordo tutte le parti in causa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

