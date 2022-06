Alba Parietti, vittima dei ladri: la notizia sconvolge i fan (Di domenica 12 giugno 2022) Disavventura per Alba Parietti, che solo a sentire le parole “furto” o “ladri” rabbrividisce. Su Instagram la nota opinionista tv ha confidato di essere stata vittima di topi d’appartamento. La showgirl 60enne, che proprio di recente è stata accusata di aver “sfoggiato” i suoi beni mostrando gli angoli della sua bella villa, si è sfogata con un lungo post. Le sono stati portati via oggetti di valore, ma soprattutto si è sentita violata nella sua privacy, intimità. (continua a leggere dopo le foto). Alba Parietti, nel pomeriggio di ieri, ha rivelato ai suoi affezionati followers di aver subito furti ripetutamente. La soubrette ha detto di essersi via via accorta di non trovare più numerosi oggetti di valore nella sua abitazione. Beni di diverso tipo: si va da vestiti firmati Versace a ... Leggi su tvzap (Di domenica 12 giugno 2022) Disavventura per, che solo a sentire le parole “furto” o “” rabbrividisce. Su Instagram la nota opinionista tv ha confidato di essere statadi topi d’appartamento. La showgirl 60enne, che proprio di recente è stata accusata di aver “sfoggiato” i suoi beni mostrando gli angoli della sua bella villa, si è sfogata con un lungo post. Le sono stati portati via oggetti di valore, ma soprattutto si è sentita violata nella sua privacy, intimità. (continua a leggere dopo le foto)., nel pomeriggio di ieri, ha rivelato ai suoi affezionati followers di aver subito furti ripetutamente. La soubrette ha detto di essersi via via accorta di non trovare più numerosi oggetti di valore nella sua abitazione. Beni di diverso tipo: si va da vestiti firmati Versace a ...

Pubblicità

EliElielba : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - Albi_oscl : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - nthroot : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - RistagnoAnna : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… - uolller : RT @Apndp: Sabelli Fioretti mi chiese(2005,per 7 del #Corriere)'Che intendi per #pornografia dell'#informazione?' 'Mettere Rita Levi Montal… -