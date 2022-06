SBK Misano: Bautista piega Rea in Gara 1, out Razgatlioglu (Di sabato 11 giugno 2022) Che spettacolo e quanti colpi scena in Gara 1 della Superbike a Misano. Una manche vinta da Alvaro Bautista , che ha ribadito in Gara la supremazia già mostrata nelle Qualifiche in cui aveva ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 11 giugno 2022) Che spettacolo e quanti colpi scena in1 della Superbike a. Una manche vinta da Alvaro, che ha ribadito inla supremazia già mostrata nelle Qualifiche in cui aveva ...

Pubblicità

SkySportMotoGP : ?? BAUTISTA CONQUISTA LA SUPERPOLE ? Toprak precede Rea in prima fila ? ?? SBK A MISANO ? Gara-1 alle 14.00 ???? ?… - MotorcycleSp : Un'altra gara e un'altra vittoria. Álvaro Bautista rimane ad un ottimo livello in questa stagione ed... #WSBK… - sportal_it : Sbk, Ducati e Bautista fanno il vuoto a Misano - zazoomblog : SBK Misano problema per Razgatlioglu: è fuori da Gara 1! - #Misano #problema #Razgatlioglu: #fuori - Silvio160020TR : RT @corsedimoto: SUPERBIKE MISANO - Alvaro Bautista e la Ducati si prendono gara 1. Rea resiste, per Toprak Razgtalioglu si mette male. Cro… -