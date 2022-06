Roma Pride: in migliaia in centro, Elodie la madrina. 'Torniamo a fare rumore' (Di sabato 11 giugno 2022) "Torniamo a fare rumore". E' lo slogan scelto dagli organizzatori del Gay Pride di Roma per il corteo di questa venticinquesima edizione per chiedere la piena uguaglianza di diritti. "Siamo 900mila" ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 11 giugno 2022) "". E' lo slogan scelto dagli organizzatori del Gaydiper il corteo di questa venticinquesima edizione per chiedere la piena uguaglianza di diritti. "Siamo 900mila" ...

elio_vito : Oggi alle 15,30 sarò al Roma #Pride gioia, orgoglio, diritti per tutt?? - lauraboldrini : Condivido la campagna #Nonpassa di @amnestyitalia a sostegno dell’approvazione del #DdlZan. È sempre più urgente… - amnestyitalia : Buon Pride a chi oggi sfilerà per le strade di Roma, Genova, Dolo e Bergamo. Noi saremo anche a Verona per chieder… - Agenzia_Italia : In migliaia a Roma per il Pride: 'Torniamo a fare rumore' ?? - TheLovelySams : Belli che siete al #Pride di #Roma. ?? -