Mare Fuori: la serie più vista su Rai Play passa su Netflix con le prime due stagioni. Ma la Rai non puntava sullo streaming e sui giovani? (Di sabato 11 giugno 2022) Carolina Crescentini e Carmine Recano Le logiche di mamma Rai non sempre tengono conto del benessere di tutti i suoi figli e così, all'improvviso, succede che la fiction più vista sulla sua piattaforma streaming passi alla concorrenza: da ieri, infatti, la prima e la seconda stagione di Mare Fuori non sono più disponibili su Rai Play ma su Netflix. Il che vuol dire che il pubblico, per vedere o rivedere le puntate, dovrà sottoscrivere un abbonamento e pagare. Ma gli svantaggi sono anche altri e tutti per l'azienda pubblica che, paradosso dei paradossi, da anni sbandiera l'importanza di Rai Play. Per la fiction, prodotta da Rai Fiction e Picomedia con protagonisti principali Carmine Recano, Carolina Crescentini, Nicolas Maupas e Massimiliano Caiazzo, è un buon ...

