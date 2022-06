Economia in frenata e consumi al palo: ecco che cosa ci aspetta davvero (Di sabato 11 giugno 2022) Aria di buriana per l'Economia. E già andrà bene se le previsioni di (de)crescita saranno contenute. La Banca d'Italia traccia un quadro ben poco confortante: anzi parla di una situazione che potrebbe anche peggiorare visto che ad oggi è «fortemente» dipendente dalle ipotesi sull'evoluzione del conflitto in Ucraina. Insomma, a bocce ferme la crescita del Pil in Italia sarebbe pari al 2,6% quest' anno, all'1,6 nel 2023 e all'1,8 nel 2024. «Dopo essere rimasto pressoché stagnante nel primo trimestre dell'anno», sottolineano gli esperti di Via Nazionale - il prodotto si espanderebbe a ritmi modesti nel trimestre in corso e nella restante parte del 2022, per poi rafforzarsi dall'anno prossimo, in concomitanza con l'attenuazione delle tensioni associate al conflitto in Ucraina e delle pressioni inflazionistiche. Un sostegno considerevole all'attività economica proviene ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022) Aria di buriana per l'. E già andrà bene se le previsioni di (de)crescita saranno contenute. La Banca d'Italia traccia un quadro ben poco confortante: anzi parla di una situazione che potrebbe anche peggiorare visto che ad oggi è «fortemente» dipendente dalle ipotesi sull'evoluzione del conflitto in Ucraina. Insomma, a bocce ferme la crescita del Pil in Italia sarebbe pari al 2,6% quest' anno, all'1,6 nel 2023 e all'1,8 nel 2024. «Dopo essere rimasto pressoché stagnante nel primo trimestre dell'anno», sottolineano gli esperti di Via Nazionale - il prodotto si espanderebbe a ritmi modesti nel trimestre in corso e nella restante parte del 2022, per poi rafforzarsi dall'anno prossimo, in concomitanza con l'attenuazione delle tensioni associate al conflitto in Ucraina e delle pressioni inflazionistiche. Un sostegno considerevole all'attività economica proviene ...

