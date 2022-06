“Che tristezza”. Lulù Selassié, le foto del compleanno e l’ex GF Vip attacca (Di sabato 11 giugno 2022) Lulù Selassié compleanno. Il 9 giugno la princess conosciuta al GF Vip 6 ha spento 24 candeline ma a quanto pare avrebbe dovuto festeggiare in tutt’altro modo. Intanto probabilmente avrebbe voluto farlo con Manuel Bortuzzo, che continua a mancarle molto. “A me questa persona manca e io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, ha spiegato Lulù Selassié a Casa Chi. E poi: “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste, però vado avanti grazie alla mia famiglia, al lavoro, agli amici… Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si possono cancellare”. Lulù Selassié compleanno, l’ex GF Vip: “Che tristezza” Come se le ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 giugno 2022). Il 9 giugno la princess conosciuta al GF Vip 6 ha spento 24 candeline ma a quanto pare avrebbe dovuto festeggiare in tutt’altro modo. Intanto probabilmente avrebbe voluto farlo con Manuel Bortuzzo, che continua a mancarle molto. “A me questa persona manca e io ho ancora dei sentimenti fortissimi e diciamo che non sono felicissima”, ha spiegatoa Casa Chi. E poi: “Come sta il mio cuore? Insomma, come sempre… Un po’ triste, però vado avanti grazie alla mia famiglia, al lavoro, agli amici… Tutte queste cose che mi distraggono un po’, ma è ovvio che un amore e un sentimento così non si possono cancellare”.GF Vip: “Che” Come se le ...

