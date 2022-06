Casoria, 15enne ucraino in fuga dalla guerra finisce a lavorare in nero in un cantiere (Di sabato 11 giugno 2022) Durante una serie di controlli straordinari, i militari hanno scoperto al lavoro, in un cantiere a Casoria, un 15enne ucraino, fuggito dalla guerra assieme alla madre. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme con quelli della stazione di Casoria, hanno svolto dei controlli straordinari nell’ambito della campagna “bonus edilizia 110” per contrastare Leggi su 2anews (Di sabato 11 giugno 2022) Durante una serie di controlli straordinari, i militari hanno scoperto al lavoro, in un, un, fuggitoassieme alla madre. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli, insieme con quelli della stazione di, hanno svolto dei controlli straordinari nell’ambito della campagna “bonus edilizia 110” per contrastare

