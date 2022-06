Calcio: giudice Usa respinge la causa per stupro contro Cristiano Ronaldo (Di sabato 11 giugno 2022) Buone notizie per Cristiano Ronaldo. Un giudice della California, Jennifer Dorsey, ha infatti oggi rigettato l’azione legale contro il portoghese per stupro. La stessa causa era stata avviata da una donna del Nevada, Kathryn Mayorga, che aveva accusato Ronaldo di averla stuprata nel 2009. A riportarlo sono proprio dei media americani. Lo scorso ottobre anche il giudice Daniel Albregts aveva raccomandato l’archiviazione in merito alla causa, accusando la Mayorga di aver agito in “malafede” sulla base di alcuni documenti raccolti irregolarmente attraverso “Football Leaks” e riguardanti le comunicazioni fra il giocatore e il suo staff legale. L’entourage di Ronaldo non ha mai negato il rapporto sessuale con la donna, ... Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Buone notizie per. Undella California, Jennifer Dorsey, ha infatti oggi rigettato l’azione legaleil portoghese per. La stessaera stata avviata da una donna del Nevada, Kathryn Mayorga, che aveva accusatodi averla stuprata nel 2009. A riportarlo sono proprio dei media americani. Lo scorso ottobre anche ilDaniel Albregts aveva raccomandato l’archiviazione in merito alla, accusando la Mayorga di aver agito in “malafede” sulla base di alcuni documenti raccolti irregolarmente attraverso “Football Leaks” e riguardanti le comunicazioni fra il giocatore e il suo staff legale. L’entourage dinon ha mai negato il rapporto sessuale con la donna, ...

