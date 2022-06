Brutto infortunio per Mathias Olivera con l’Uruguay: giocatore in lacrime (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) È il momento delle nazionali: con la fine dei campionati, in questo mese di giugno si stanno disputando le gare delle nazionali. In Europa è iniziata la nuova UEFA Nations League, in Africa stanno andando in scena le gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, mentre le squadre sudamericane sono impegnate in semplici amichevoli. Ed è proprio una di queste amichevoli a tenere in apprensione i tifosi del Napoli. Mathias Olivera (Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images) Una delle amichevoli in catalogo questa sera è Uruguay-Panama, dove era protagonista anche Mathias Olivera, nuovo acquisto del Napoli. Il terzino sinistro, partito titolare nell’undici scelto dal ct Diego Alonso, è uscito al minuto 39 per far posto a Matias Viña, difensore della Roma. Il neo giocatore azzurro è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 giugno 2022) È il momento delle nazionali: con la fine dei campionati, in questo mese di giugno si stanno disputando le gare delle nazionali. In Europa è iniziata la nuova UEFA Nations League, in Africa stanno andando in scena le gare di qualificazione alla prossima Coppa d’Africa, mentre le squadre sudamericane sono impegnate in semplici amichevoli. Ed è proprio una di queste amichevoli a tenere in apprensione i tifosi del Napoli.(Photo by PABLO PORCIUNCULA/AFP via Getty Images) Una delle amichevoli in catalogo questa sera è Uruguay-Panama, dove era protagonista anche, nuovo acquisto del Napoli. Il terzino sinistro, partito titolare nell’undici scelto dal ct Diego Alonso, è uscito al minuto 39 per far posto a Matias Viña, difensore della Roma. Il neoazzurro è ...

