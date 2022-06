Berrettini-Murray, a che ora inizia la Finale a Stoccarda e su che canale vederla in tv: programma in chiaro e streaming (Di sabato 11 giugno 2022) Domani, non prima delle 15.00, Matteo Berrettini affronterà nella Finale dell’ATP di Stoccarda 2022 lo scozzese Andy Murray. Un ultimo atto molto affascinante e dalla storia nobile visto che il romano se la vedrà contro chi per due volte nella sua carriera ha vinto Wimbledon. Matteo si è guadagna l’accesso a questo incontro superando in due tie-break il padrone di casa, Oscar Otte. Grande concretezza con il servizio per lui e lettura ottima dei momenti importanti del confronto. Dall’altra parte ci sarà un Murray redivivo, capace di battere Nick Kyrgios che, come suo solito, si è fatto prendere dalla tensione e non ha tenuto dal punto di vista mentale. Sarà possibile seguire il match tra Matteo Berrettini e Andy Murray in diretta tv su Sky Sport Tennis e su ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) Domani, non prima delle 15.00, Matteoaffronterà nelladell’ATP di2022 lo scozzese Andy. Un ultimo atto molto affascinante e dalla storia nobile visto che il romano se la vedrà contro chi per due volte nella sua carriera ha vinto Wimbledon. Matteo si è guadagna l’accesso a questo incontro superando in due tie-break il padrone di casa, Oscar Otte. Grande concretezza con il servizio per lui e lettura ottima dei momenti importanti del confronto. Dall’altra parte ci sarà unredivivo, capace di battere Nick Kyrgios che, come suo solito, si è fatto prendere dalla tensione e non ha tenuto dal punto di vista mentale. Sarà possibile seguire il match tra Matteoe Andyin diretta tv su Sky Sport Tennis e su ...

FiorinoLuca : Tre mesi di stop, rientra e va in finale. 18 ace, 0 palle break concesse e finale a Stoccarda contro uno tra Murr… - Agenzia_Ansa : Matteo Berrettini è il primo finalista dell'Atp 250 di Stoccarda. Il romano ha battuto il tedesco Oscar Otte con il… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP STOCCARDA,BERRETTINI BATTE OTTE 7-6, 7-6 E VA IN FINALE Affronterà il vincente della sfida tra… - giakti : I crolli di Nick Kyrgios sono diventati così prevedibili nelle partite. Sai esattamente quando arriveranno. Non c'è… - fisco24_info : Tennis: Stoccarda, Murray in finale contro Berrettini: Battuto l'australiano Nick Kyrgios, 7-6 6-2 -