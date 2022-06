Roma | lei in Senza veli mentre lui fa pipì nella fontana di Piazza della Repubblica VIDEO

Roma, lei in topless mentre lui fa pipì nella fontana di Piazza della Repubblica (VIDEO) (Di venerdì 10 giugno 2022) Pensavamo di averle viste tutte, ma ci sbagliavamo perché non c’è, purtroppo, limite al peggio. E tra turisti che danneggiano le opere d’arte della Capitale, chi andando a schiantarsi con l’auto e chi lanciando monopattini dalla famosa scalinata di Piazza di Spagna, vedere persone che, come se tutto fosse normale, fanno il bagno nelle fontane della città scambiandole per ‘vasche’ non è certo una novità. Soprattutto ora che il caldo si fa sentire, le temperature sono in aumento e c’è chi, molto probabilmente, pensa che l’unica soluzione sia rinfrescarsi in quelle acque, in quei monumenti sotto gli occhi di passanti increduli e indignati. Fanno il bagno nella fontana di Piazza Navona e si riprendono con il cellulare: il degrado a Roma è sempre più ‘social’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 giugno 2022) Pensavamo di averle viste tutte, ma ci sbagliavamo perché non c’è, purtroppo, limite al peggio. E tra turisti che danneggiano le opere d’arteCapitale, chi andando a schiantarsi con l’auto e chi lanciando monopattini dalla famosa scalinata didi Spagna, vedere persone che, come se tutto fosse normale, fanno il bagno nelle fontanecittà scambiandole per ‘vasche’ non è certo una novità. Soprattutto ora che il caldo si fa sentire, le temperature sono in aumento e c’è chi, molto probabilmente, pensa che l’unica soluzione sia rinfrescarsi in quelle acque, in quei monumenti sotto gli occhi di passanti increduli e indignati. Fanno il bagnodiNavona e si riprendono con il cellulare: il degrado aè sempre più ‘social’ ...

